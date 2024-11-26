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Gemlik'te Suçlu Takibi: 48 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

Gemlik'te Suçlu Takibi: 48 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç işlemeye meyilli şahısların yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürerek, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan bir kişiyi tutukladı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemeye meyilli ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli illerde karışmış olduğu 48 ayrı dosyadan hakkında " Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Hırsızlık" suçlarından aranma kaydı, 20 bin TL adli para cezası ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet ekiplerince suç islemeye meyilli ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmalarına yönelik uygulamalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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