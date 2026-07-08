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Gemlik Serbest Bölge yakınında yangın

Gemlik Serbest Bölge yakınında yangın
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge altındaki boş arazide çıkan otluk yangını, itfaiye ekiplerinin 4 araçla müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan otluk yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölge altında bulunan alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Gemlik itfaiye ekiplerinin 4 ayrı araç ile müdahale ettiği yangında boş arazide ki otlar yandı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini inceliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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