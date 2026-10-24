Gemlik Başsavcılığının koordinesindeki uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

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Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sistemli takip ve operasyonlar sonucunda, suç örgütüne ve uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe indirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlarına yönelik başlatılan kapsamlı soruşturma başarıyla tamamlandı.

Eş zamanlı operasyonla çökertildi

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 20 Ekim tarihinde Bursa il merkezinde 5, İstanbul'da 9 ve cezaevinde bulunan 9 şüpheli dahil olmak üzere toplam 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 Şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen malzemeler

Soruşturma süresince gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ve ikamet aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 11 kilo 601 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) hammaddesi, 1 kilo 595 gram Kokain, 1 adet tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet tüfek, 583 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı