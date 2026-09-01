Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in gemideki arkadaşı Mehmet Tuğa, dehşet anlarını anlattı. Tuğa, "Geminin ön tarafında yeniden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Bir bölüm kopmaya başladı ve gemi tekrar su almaya başladı. O anda büyük bir panik yaşandı" dedi.

"HIZINI AZALTMASINI İSTEDİK, 'AZALTIRSAK DAHA YÜKSEK SES DUYARSINIZ' DEDİ"

Geminin nasıl battığını anlatan Mehmet Tuğa, "Mersin'deki yazlığıma gitmiştik. Cuma günü oraya gittik. Pazar günü dönüş için saat 10.00'da hareket edecektik ancak dönüş saati 12.00'ye ertelendi. Gemide hareket ettikten yaklaşık 3-5 dakika sonra alt kısımdan su gelmeye başladı. Ardından çatırdamalar ve çok şiddetli sesler duyuldu. Herkes büyük bir panik yaşadı. Yolcuların bir kısmı yerlerinden kalkarak geri dönmeye çalıştı. O sırada mürettebata gemide bir sorun olup olmadığını sorduk. Bize, 'Bir şey yok, biz bu yolu her zaman kullanıyoruz' şeklinde cevap verdiler. Bir süre sonra kaptandan hızını azaltmasını istedik. Ancak bize, 'Hızı azaltırsak daha fazla sallantı ve daha kötü sesler duyarsınız' denildi" dedi.

"GEMİNİN BİR BÖLÜMÜ KOPMAYA BAŞLAYINCA..."

Daha sonra geminin ön tarafından çatırdama sesleri geldiğini belirten Tuğa, "Geminin ön tarafında yeniden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Bir bölüm kopmaya başladı ve gemi tekrar su almaya başladı. O anda büyük bir panik yaşandı. Herkes can yeleği aramaya başladı. 'Güverteye çıkın' denildi. İnsanlar birbirlerini iterek, yardımlaşarak yukarı çıkmaya çalışıyordu. Biz de can yeleklerimizi bulduk. Bulunduğumuz yer kaptan köşkünün hemen önündeydi. En ön tarafta olduğumuz için orada can yelekleri bulunuyordu. Üçümüz de can yeleklerimizi alıp omuzlarımıza taktık ve güverteye doğru yöneldik. Ahmet arkadaşımız bize, 'Öne doğru gelin, yardım edin' diye seslendi. Ben ilerlemeye çalışırken bir yere çarptım ve geri düşerek yuvarlandım. Nihat ağabey de hemen arkamdaydı. O sırada bir kadın ve 3-4 yaşlarında bir çocuk gördüm. 'Bunlar nerede?' diye sordum. Birilerinin onları aramaya gittiğini söylediler. Bu sırada yukarıda bulunan bir adam, eşinin ve kızının kayıp olduğunu söyleyerek camdan bize sesleniyordu. Cam kırılmıştı. Çocukları yukarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Nihat ağabey ise ortada yoktu. Ahmet ağabeyin denize atladığını gördük. Bana da sesleniyordu ancak ayağımda sorun olduğu için güvertede beklemek zorunda kaldım" dedi.

"GENÇ KAPTAN YARDIMCISI HERKESLE İLGİLENDİ"

O an yaşananları anlatmanın çok zor olduğunu söyleyen Mehmet Tuğa, "İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyordu ve herkes birbirine yardım ediyordu. Geminin içerisinde kaptan yardımcısı olan genç bir kadın vardı. O bayan yolculuk boyunca herkesle ilgilendi. Yanımızdan hiç ayrılmadı. İnsanları sakinleştirmeye ve yardımcı olmaya çalıştı. Kendisine de geminin durumuyla ilgili bilgi vermesi için kaptanın yanına gitmesi söylendi. Kaptanın yanına gitti ve geri geldiğinde bir sorun olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

ÖLEN ARKADAŞI "ÇIKAMAYACAĞIZ" DİYE SESLENMİŞ

Kayıp yuvarlandıktan sonra bir yerlere tutunarak kendini kurtardığını anlatan Tuğa, "Nihat ağabey de gemiden çıkmaya çalışıyordu. 'Çıkamayacağız' dediğini hatırlıyorum. Ben kayıp yuvarlandığım sırada bir yere tutunarak kendimi güvenli bir noktaya çekmeye çalıştım. Yaklaşık birkaç dakika sonra geri geldiğimizde Nihat ağabeyi göremedik. Sadece o kadın ve çocuk vardı. Nihat ağabey geminin ön tarafına doğru kaçmış. O tarafta da çok fazla su vardı. Orada bir kişinin kayarak kafasını bir yere çarptığını gördük. Nihat ağabeyin de o sırada hayatını kaybettiğini öğrendik. Can yeleğinin onu bir şekilde dışarı çıkarmış olabileceğini düşünüyoruz. Daha sonra hastaneye gittik ve teşhis işlemlerinde bulunduk. Maalesef Nihat ağabeyimizi kaybettiğimizi öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, çocuklarına sabır versin. Gerçekten çok büyük bir kayıp yaşadık. Çok değerli bir insanı kaybettik" dedi.

"SAĞ SALİM DÖNMEMİZ İÇİN HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANDI"

Kurtarıldıktan sonraki süreci anlatan Mehmet Tuğa, "Daha sonra devletimizin olayın ardından gösterdiği ilgiyi gördük. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi sağlık kontrolünden geçirmek için hastanelere götürdüler. Askeri hastanelere sevk edildik, ardından en güzel şekilde ağırlanıp otellerde konaklatıldık. Biletlerimiz ayarlandı ve memleketimize sağ salim dönmemiz için her türlü imkan sağlandı. Devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı