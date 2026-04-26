Gelin çiçeği, damadın mezarına konuldu

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünleri olacağı gün evlerinde ölü bulunan çiftten damadın cenazesi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Düğün için hazırlatılan gelin çiçeği ise damadın babası tarafından mezarın başına konuldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken yapılan otopsi işleminden sonra Ayşegül Maral'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Fatih Özaslan'ın cenazesi ise bugün Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün gerçekleştirilecek olan düğün için hazırlanan gelin çiçeği ise damadın babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı