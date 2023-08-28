Gediz'deki yangın sırasında itfaiye aracının düğün aracı olarak kullanılması tepki çekti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangın sırasında Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye aracının düğün aracı olarak kullanılması halkın tepkisine neden oldu. Gediz Belediye Başkanı ise aracın kendilerine ait olmadığını ve düğünle ilgili bilgi verilmediğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele köyünde çıkan yangın Belediye itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının olduğu saatlerde Uşak Belediyesine ait itfaiye aracının gelin aracı olarak kullanılması ilçe halkı tarafından tepki ile karşılandı. Vatandaşlar devlete ait aracın yangının olduğu saatlerde düğün aracı olarak kullanılması kabul edilemez. Yetkili mercilerin konuyla ilgili gereğini yapmasını istiyoruz dediler. Gelen tepkiler sonrası Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak bir açıklama yaparak bahsi geçen aracın Uşak Belediyesine ait olduğunu ve düğün töreni ile ilgili herhangi bir bilginin verilmediğini söyledi. Başkan Akçadurak açıklamasında, "İlçemizde siren sesleri eşliğinde itfaiye aracı ile gelin alma merasimi yapılmıştır. Konunun belediyemiz ve itfaiye müdürlüğümüz ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Bahsi geçen itfaiye aracı Uşak Belediyesi'ne aittir ve yapılan gelin alma merasimi ile alakalı yetkili mercilere herhangi bir bilgi verilmemiştir" dedi.

Akçadurak açıklamasının devamında, "Üzücü olan, olayın yaşandığı saatlerde Gediz İtfaiyesi Gümele Köyünde yaşanan yangına müdahale ederken vatandaşlarımız tarafından gelin alma merasiminin Gediz Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapıldığına dair ithamlarda bulunulmasıdır.

Her zaman ki gibi Gediz Belediye İtfaiye Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir. Gümele köyünde yaşanan yangında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA