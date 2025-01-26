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Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Kendini aklamak için otel personelinden danışmanlık şirketine kadar herkesi suçlayan Ergül'ün, kişi başına 30 bin liraya oda satmasına rağmen aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 15 kişi tutuklanırken; gözaltında tutulan itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bugün Bolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

KENDİSİNDEN BAŞKA HERKESİ SUÇLADI

Tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Halit Ergül, ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını belirtti. Hürriyet'in haberine göre, güvenlik görevlilerinin ise otel içinde 24 saat boyunca devriye gezdiklerini ve yangın durumunda alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

MEVZUATA UYGUN YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ergül ayrıca, oteldeki yangın önlemleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair bir bilgi verilmediğini belirterek, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli olan mevzuata uygun yapıldığını iddia etti.

AYLIK GELİRİ 100 BİN LİRA

Otelin elektrikçisi Hüseyin Özer ise, kendisinin sadece verilen görevleri yerine getirdiğini, yangın alarm ve koruma sistemlerinin dışarıdan taşeron bir firma tarafından yönetildiğini belirterek suçlamaları reddetti. Özer, bu sistemlerle ilgili herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadığını, ilgili detayların otel yönetimi veya teknik müdür tarafından bilindiğini ifade etti.

Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu da açıklarken, savcılık tarafından tutulan ifade tutanağında, otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğü belirtildi. Yangınla ilgili olarak otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlarda tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu ifade edildi. Ancak yangın sırasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar gördüğü ve çalışmadığı, duman dedektörlerinin ise devreye girdiği bildirildi.

Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıHOZKAN:

100 bin dolardır o. Rezil

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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

fazla diil.1-2 aya çıkar yandaş zaten kendisi tutamazssin

Yorum Beğen94
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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

Hazine ve maliye bakanlığını ve Sayın Mehmet Şimşek göreve davet ediyorum Bu ülkenin iki yakasının bir araya gelmemesinin en büyük sebebi devletten vergi kaçıranlardır

Yorum Beğen102
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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

sezonda kral dairesi restaurantları hiç calişmasa bile sadece 2 ay odalar kiralasa 700 milyon TL yapiyor

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıMurat Sarıal:

100 binlira icinmi otel isletiyor bu kadar riske giriyor. diger gelirleri kayıt dışı o zanan. böylece kayıtdışı gelirini itiraf etmiş oluyor.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

duy da inan ma

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Haber YorumlarıSer_hat:

Demek odaları hayrına dağıtırmış meğerse...

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Hesapladım, her şeyi çıkarın günlük cebinde kalan 1 milyon 750 bin lira paradır. Ben masrafları maksimum olarak hesapladım buna rağmen 1 gün için mükemmel bir gelir.

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Bırda adamda suç yok maliye bakanııı bunlardan hesap sorsana ilin gücun gariban bunlarca yüzlercesi var hemen yanı başında ki bakanın ötellerinden eski sağlık bakanlığı hastanelerden başlaaaaaa sanaaaa hep vur garibanaaa hiç kimse kar etmiyor nedenseeee kapatsınlar bu işletmeleriiiiii. Hadiiii. Yaaa şu ülkeyiii bii adam gibiiii yönetinnnn artıkkkkkk.

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Haber YorumlarıAtes Görel:

Yarım gün demiştir

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