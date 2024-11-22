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Gece vakti havaya rastgele ateş açıp o anları da sosyal medyadan paylaştı

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Bir kadın, gece vakti havaya rastgele ateş açıp o tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek kadının yakalanması için çağrıda bulundu.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, eline aldığı silahla çevreye rastgele ateş açıp o anları da kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Görüntü kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek kadının yakalanması için çağrıda bulundu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Videonun altına "Allah akıl fikir versin", "Toplum nereye gidiyor böyle", "Bunlar bu silahları nereden buluyorlar?", "Emniyet bunu ihbar kabul etmeli", "Maganda her yerde maganda" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gece vakti havaya rastgele ateş açıp o anları da sosyal medyadan paylaştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Memleket esnekli dolu arkadaş

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