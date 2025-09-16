Haberler

Gebze'de Tokat Atan Şüpheli Yakalandı

Gebze'de Tokat Atan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya tokat atan 17 yaşındaki diğer şüpheli C.C.'nin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Binlerce kez simüle edildi! Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin

Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan inadı bıraktı! Türkiye'yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor

İnadı bıraktılar! Türkiye'yi de ilgilendiren sembol tarihe karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.