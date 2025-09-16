Gebze'de Tokat Atan Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya tokat atan 17 yaşındaki diğer şüpheli C.C.'nin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı." - ANKARA
