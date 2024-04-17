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Gebze'de Mühendis Demirlerin Altında Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan indirildiği sırada 1 ton ağırlığındaki demirler üzerine düşen mühendis feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan indirildiği sırada 1 ton ağırlığındaki demirler üzerine düşen mühendis feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pelitli Mahallesi 4417. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata gelen paketlenmiş 1 ton ağırlığındaki demirler tır dorsesinden indirildiği esnada Avni Kuş'un (52) üzerine düştü. Demirlerin altında kalan Kuş'u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş'un cansız bedeni otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avni Kuş'un lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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