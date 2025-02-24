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Kocaeli'de bir restoranda yaşanan rehine krizine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık bir yıldır alacağını tahsil edemediğini iddia ettiği restoran sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle göğsünden vurduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Günaydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda rehine krizi yaşandı. R.T. isimli saldırgan aralarında husumet olan Mehmet Günaydın'ı kendi işyerinde vurdu.

Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda R.T., elindeki pompalı tüfekle lokantaya girerek içeride bulunan Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekât ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALACAK MESELESİ ÇIKTI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. R.T'nin, yaklaşık bir yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise R.T'nin, olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.

Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıVEFA:

Atam vakti zamanında bu memleketten çok yobaz, bağnaz temizledi elhamdülillah. Bu kıyıda köşede kalanların torunlarındandır. Kesin!..

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Milleti cinnet geçirten ekonomiyi mahveden,adaleti hukuku bitiren vatandaşın halini umursamayan itibardan ödün vermeyen Kemalistler ve CHP diye yorum okuyorum sürekli, peki makarnacı kardeşimin sizin partiniz ne iş yapıyor sarayda lale devrimi,madem memleketde bu kadar problem var neden ilgilenmiyor yada neden başarılı olamiyor

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Şahlandık

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Haber YorumlarıNursen Koca:

teksasi geçtik her gün daha ne duyarız diye beklemekteyim.

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Haber Yorumlarıkadir mermertaş:

Herkes borcunu ödeyecek alırken güzel

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Haber YorumlarıAli:

Aferim yakalamışlar

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Haber YorumlarıKucucek Dogalgaz:

borcun varsa vereceksin.. kıvırmıcaksın.

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Sözünde duracaksın, borcun varsa zamanında ödeyeceksin ve çok çok gerekmedikçe hiç bir canlıyı öldürmeyeceksin !!!

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Alacak verecek meseleleri sıkıntılıdır. Herkes dolandırıcı oldu vicdan muhasebesinde rahat olan adamdan kuruş alamazsınız. Psikoloji dolandırılmayı kaldırmazsa sana göre sonuç bu.

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