Gebze'de Kazı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi

Gebze'de Kazı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu mahalleye yoğun gaz kokusu yayıldı. Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilerek önlemler alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızıntı nedeniyle mahalleye yoğun gaz kokusu yayılırken, olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz hattına zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte mahalleye yoğun şekilde doğal gaz kokusu yayıldı. İhbar üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Gaz akışı kesilirken, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşlar kıvılcım oluşturabilecek her türlü faaliyetten uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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