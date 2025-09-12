Haberler

Gebze'de Kar Maskeli Şahıslar 30 El Ateş Açtı: İki Genç Kız Hayatını Kaybetti, Şüpheliler Tutuklandı

Gebze'de Kar Maskeli Şahıslar 30 El Ateş Açtı: İki Genç Kız Hayatını Kaybetti, Şüpheliler Tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca kar maskeli şahısların ateş açması sonucu iki genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili firari şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca kar maskeli şahısların 30 el ateş açması sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Polis operasyonuyla yakalandılar

Olayın ardından yapılan çalışmalarla şüphelilerden R.T., Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından R.T., 5 Eylül 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari durumda olan diğer şüpheli A.Y. ise İstanbul'un Kartal ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla 11 Eylül'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

