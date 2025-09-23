Gebze'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi. Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ