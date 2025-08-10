Gazze Şeridi'nde Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani krizde bilanço artmaya devam ediyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilere göre, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi. - GAZZE