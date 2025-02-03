Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia

Gazze'deki İnsani Kriz: 61 Bin 709 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 14 bin 222 kişinin enkaz altında kaybolduğunu açıkladı. Ayrıca yaşanan insani krizin detayları ve kayıpların artışı vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 bin 222'si enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından enkaz altında arama çalışmaları sürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı, 14 bin 222 kişinin cenazesinin ise enkaz altında kaybolduğu belirtildi. Kaybolanlarla birlikte can kaybı sayısı 61 bin 709'a ulaşırken, yaralı sayısının ise 111 bin 588'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki saldırılarda binlerce çocuğun katledildiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 214'ü yeni doğan olmak üzere 17 bin 881 çocuğun yer aldığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nde öldürülen sağlık çalışanı sayısının ise bin 155 olduğu, 205 gazeteci ve 194 sivil savunma personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'de en az 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, bazı Filistinlilerin ise zor şartlarda en az 25 kez yerinden edildiği bildirildi. İsrail ordusunun ayrıca Gazze'de 6 binden fazla Filistinliyi kaçırdığı, bunların işkenceye maruz kaldığı ve onlarca kişinin İsrail hapishanelerinde öldüğü aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
img

Ünlü oyuncu taşıcıyı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu
img

İsrail'in yeni genelkurmay başkanında Türkiye detayı: En önemli görevi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu, Pınar Gültekin'in babası isyan etti

Yargıtay'ın kararına Pınar Gültekin'in babasından ilk tepki
Galatasaray'da ayrılık günü

Galatasaray'da ayrılık günü
16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
Ege'de deprem fırtınası! 6 günde 400'ün üzerinde sarsıntı oldu

Ege'de deprem fırtınası! Sayı inanılmaz boyutlara ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.