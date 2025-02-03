Gazze'deki İnsani Kriz: 61 Bin 709 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 bin 222'si enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından enkaz altında arama çalışmaları sürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı, 14 bin 222 kişinin cenazesinin ise enkaz altında kaybolduğu belirtildi. Kaybolanlarla birlikte can kaybı sayısı 61 bin 709'a ulaşırken, yaralı sayısının ise 111 bin 588'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki saldırılarda binlerce çocuğun katledildiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 214'ü yeni doğan olmak üzere 17 bin 881 çocuğun yer aldığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nde öldürülen sağlık çalışanı sayısının ise bin 155 olduğu, 205 gazeteci ve 194 sivil savunma personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'de en az 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, bazı Filistinlilerin ise zor şartlarda en az 25 kez yerinden edildiği bildirildi. İsrail ordusunun ayrıca Gazze'de 6 binden fazla Filistinliyi kaçırdığı, bunların işkenceye maruz kaldığı ve onlarca kişinin İsrail hapishanelerinde öldüğü aktarıldı. - GAZZE