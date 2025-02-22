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Gazze'deki Can Kaybı 48.329'a Yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda can kaybının 48.329'a çıktığını açıkladı. Son 48 saat içinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısı da 111.753 olarak kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 48 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 7 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 329'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 329'a, yaralı sayısının da 111 bin 753'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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