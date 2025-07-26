Gazze'deki Açlık Krizi: 127 Kişi Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 85'i çocuk olmak üzere 127'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki açlık durumu insani bir felakete dönüşmüş durumda. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle Filistinli sivillerin temel gıda maddelerine erişimi neredeyse tamamen kesildi. Bebekler ve çocuklar başta olmak üzere binlerce kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Böylece açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam ölüm sayısı 85'i çocuk olmak üzere 127'ye yükseldi" denildi.

"İnsani yardım gruplarını paralı askerlerle değiştirdiler"

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Van Hollen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı ve Netanyahu'yu, bölgedeki insani yardım gruplarının yerini "paralı askerlerle değiştirmekle" suçlayarak, "Bu da daha fazla ölüm ve yıkıma yol açtı. Gazze'deki dehşet her geçen gün yeni ve akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Bu böyle devam edemez" dedi. - GAZZE