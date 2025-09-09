Haberler

Gazze'de Kefen Yürüyüşü: Filistinliler Savaşın Sona Ermesini Talep Ediyor

Gazze'de Kefen Yürüyüşü: Filistinliler Savaşın Sona Ermesini Talep Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle zorla göç ettirme planlarına karşı 'Kefen Yürüyüşü' düzenleyerek kararlılıklarını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, sağlık çalışanlarının Gazze'yi terk etmeyeceğini belirtti.

Gazze şehrinde yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun şehirde yoğun bombardıman yoluyla bölgedeki sivilleri zorla göç ettirme planlarına tepki göstermek için "Kefen Yürüyüşü" düzenledi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler yürüyüş düzenledi. Bölgenin kuzeyinde bulunan Gazze şehrinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun şehirde yoğun bombardıman yoluyla bölgedeki sivilleri zorla göç ettirme planlarına tepki göstermek için "Kefen Yürüyüşü" düzenledi. Topraklarını terk etmeyeceklerini belirten Gazzeliler, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz", "Gitmeyeceğiz, burada kalacağız", "Öldürülsek bile girmeyeceğiz", Göç etmektense ölürüz" gibi sloganlar attılar ve pankartlar taşıdılar.

Yürüyüşe katılan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları Gazze'yi terk etmeyecek. Tehditlere rağmen Gazze'de kalacağımıza dair ciddi bir yemin ettik. Halkımıza hizmet etmek için burada kalacağız" dedi. Munir el-Berş, uluslararası topluma, sivillerin korunması ve sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

"Bu savaşın sona ermesi için dünya daha neyi bekliyor"

Filistin Aşiretler, Kabileler ve Aileler Ulusal Meclisi Başkanı Dr. Alaa Al-Din Al-Aklouk ise açıklamasında, İsrail'in imha kampanyasına rağmen Gazze halkının kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Al-Aklouk, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini, Gazze'ye yönelik savaşı durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Filistin Aşiretler, Kabileler ve Aileler Ulusal Meclisi Başkanı Al-Aklouk, "Bu savaşın sona ermesi için dünya daha neyi bekliyor? Başımıza gelenleri görmüyorlar mı? Vicdanları hiç mi sızlamıyor" şeklinde konuştu.

Gazze şehri için tahliye uyarısı gelmişti

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze şehrindeki Filistinlilerin güneydeki El-Mawasi bölgesine gitmeleri uyarısında bulunmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605'e, yaralananların sayısının 163 bin 319'a yükseldiğini bildirmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

İsrail'in saldırdığı ülkeden ilk tepki geldi
Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı

"Teşhircilik" soruşturmasında Manifest için karar verildi
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler

Parlamento binasını ateşe verip, bakanı çıplak halde alıp götürdüler
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, açıklama yapmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da

Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.