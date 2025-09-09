Gazze'de Kefen Yürüyüşü: Filistinliler Savaşın Sona Ermesini Talep Ediyor

Gazze şehrinde yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun şehirde yoğun bombardıman yoluyla bölgedeki sivilleri zorla göç ettirme planlarına tepki göstermek için "Kefen Yürüyüşü" düzenledi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler yürüyüş düzenledi. Bölgenin kuzeyinde bulunan Gazze şehrinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun şehirde yoğun bombardıman yoluyla bölgedeki sivilleri zorla göç ettirme planlarına tepki göstermek için "Kefen Yürüyüşü" düzenledi. Topraklarını terk etmeyeceklerini belirten Gazzeliler, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz", "Gitmeyeceğiz, burada kalacağız", "Öldürülsek bile girmeyeceğiz", Göç etmektense ölürüz" gibi sloganlar attılar ve pankartlar taşıdılar.

Yürüyüşe katılan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları Gazze'yi terk etmeyecek. Tehditlere rağmen Gazze'de kalacağımıza dair ciddi bir yemin ettik. Halkımıza hizmet etmek için burada kalacağız" dedi. Munir el-Berş, uluslararası topluma, sivillerin korunması ve sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

"Bu savaşın sona ermesi için dünya daha neyi bekliyor"

Filistin Aşiretler, Kabileler ve Aileler Ulusal Meclisi Başkanı Dr. Alaa Al-Din Al-Aklouk ise açıklamasında, İsrail'in imha kampanyasına rağmen Gazze halkının kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Al-Aklouk, uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini, Gazze'ye yönelik savaşı durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Filistin Aşiretler, Kabileler ve Aileler Ulusal Meclisi Başkanı Al-Aklouk, "Bu savaşın sona ermesi için dünya daha neyi bekliyor? Başımıza gelenleri görmüyorlar mı? Vicdanları hiç mi sızlamıyor" şeklinde konuştu.

Gazze şehri için tahliye uyarısı gelmişti

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze şehrindeki Filistinlilerin güneydeki El-Mawasi bölgesine gitmeleri uyarısında bulunmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605'e, yaralananların sayısının 163 bin 319'a yükseldiğini bildirmişti. - GAZZE