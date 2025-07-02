Gazze'de Hava Saldırısında Doktor ve Ailesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği saldırılarda, Endonezya Hastanesi'nin Müdürü Doktor Marwan Al-Sultan, eşi ile çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir binaya düzenlenen saldırıda Endonezya Hastanesi'nin yöneticisi Doktor Marwan Al-Sultan, eşi ve çocukları dahil 7 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin cenazeleri enkaz altından çıkartılarak gözyaşları eşliğinde Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin Sağlık Bakanlığı ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık personeli, insani ve tıbbi görev şehidi Endonezya Hastanesi Müdürü Doktor Marwan Al-Sultan'ın yasını derin bir üzüntü ve kederle tutmaktadır. Tıbbi ve insani yardım personeline karşı işlenen her suç, bu personeli doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alan kanlı metodolojiyi ve kasıtlı niyeti doğrulamaktadır" ifadeleri kullanılarak İsrail'in saldırısı kınandı.

Filistinli kaynaklar da, Sultan'ın evinin suikast kapsamında kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. - GAZZE