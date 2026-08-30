Haberler

Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 454'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı 73 bin 454’e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 73 bin 454'e yükseldi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; son 24 saatte Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından 4 sivil öldürüldü, 14 sivil yaralandı. Bir sivil ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 318'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 815'e, yaralı sayısının da 4 bin 375'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 454'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 174 bin 486'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi

Bu gördüğünüz düğünde herkes kardeş! Rahipler bile
Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı

Doğa harikası tehlikede! Alevler sınırı aştı, seferberlik başladı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor