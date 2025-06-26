Gazze'de Can Kaybı 56 Bin 259'a Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı 56 Bin 259'a Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında toplam can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının ise 132 bin 458'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içinde 103 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında toplam can kaybı sayısının 56 bin 259'a, yaralı sayısının ise 132 bin 458'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 103 kişinin öldüğü, 219 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hala çok sayıda Filistinlinin enkaz altında ve sokaklarda kaldığı, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin ise bölgeye ulaşamadığı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 5 bin 936 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 417 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 56 bin 259 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 bin 458 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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