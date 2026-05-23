İsrail Gazze'de karakola hava saldırısı düzenlendi: 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki bir karakola düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk ve 5 polis memuru öldü. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken, Filistin İçişleri Bakanlığı uluslararası topluma çağrı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir karakola yönelik düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk ve 5 polis memuru hayatını kaybetti.

İsrail, 10 Ekim 2025 tarihinde bölgede yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin Al-Tawam bölgesinde bulunan bir karakolu hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda bir çocuk ve 5 polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaynaklar, saldırının ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini, yaşamını yitirenler ile yaralıların ambulanslarla Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınanırken hayatını kaybedenler için de taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada ayrıca, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden polis memurlarının sayısının 42'ye yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma da çağrıda bulunularak İsrail'in Filistin güvenlik güçleri ile sivillere yönelik devam eden saldırılarına karşı sessiz kalınmaması ve saldırıların durdurulması için İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması istendi. - GAZZE

