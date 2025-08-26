Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 303'e Yükseldi

İsrail'in aylardır gıda, temiz su, ilaç ve temel yaşam malzemelerinin girişini engellediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 sivil daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren kuşatması ve saldırıları, bölgede ciddi bir insani krize yol açtı. Gıda, temiz su, ilaç ve temel yaşam malzemelerinin girişinin büyük ölçüde engellenmesi, siviller arasında yetersiz beslenme ve açlığa bağlı ölümleri artırıyor. Birleşmiş Milletler (BM), bölgede kıtlık ilan ederken, bunu "insan eliyle oluşturulmuş bir felaket" olarak nitelendiriyor. İsrail'in politikası milyonlarca Filistinliyi açlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldi" denildi. - GAZZE