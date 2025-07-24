Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, Başhekim Dr. Adil Çelik başkanlığında, Sivil Savunma Amiri Hamza Tozkoporan koordinasyonunda, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekiplerinin gözetiminde ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle yapıldı.

Tatbikat, Sivil Savunma Amiri Hamza Tozkoparan'ın gerçekleştirdiği ön bilgilendirme toplantısı ile başladı. Ardından Başhekim Dr. Adil Çelik tarafından organizasyon ve koordinasyon düzeni oluşturularak, saat 14.00'te sirenlerle tatbikat senaryosu devreye alındı.

Senaryo gereği hastane içerisinde silahlı bir şahsın çocuk kaçırarak rehin alma ve ardından yangın çıkarması olayları canlandırıldı. Bu kapsamda acil müdahale, arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım faaliyetleri başarıyla uygulandı.

Tatbikatın amacı; muhtemel bir afet, saldırı ya da acil durumda sağlık personeli ve destek birimlerinin hızlı, koordineli ve etkili bir şekilde hareket etmesini sağlamak, eksiklikleri tespit etmek ve kurumlar arası iş birliğini pekiştirmek oldu. - ANTALYA