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Gazipaşa'da 145 karton kaçak sigara ele geçirildi

Gazipaşa'da 145 karton kaçak sigara ele geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen şok yol kontrolünde bir araçta 145 karton kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrol faaliyetinde 145 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen şok yol kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yapıldı. Aramada 145 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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