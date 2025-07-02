Gazipaşa'da Yeniden Yangın Çıktı

Gazipaşa'da Yeniden Yangın Çıktı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını meydana geldi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde orman yangınının meydana geldiği Karadağ Mevkii'nde yeniden yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Mevkii'nde meydana geldi. İtfaiye ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından harekete geçti. Yangını söndürmek için harekete geçen kara ekiplerine, bir adet yangın söndürme helikopteri havadan destek veriyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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