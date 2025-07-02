Gazipaşa'da Yeniden Yangın Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde orman yangınının meydana geldiği Karadağ Mevkii'nde yeniden yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Mevkii'nde meydana geldi. İtfaiye ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından harekete geçti. Yangını söndürmek için harekete geçen kara ekiplerine, bir adet yangın söndürme helikopteri havadan destek veriyor. - ANTALYA