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Gazipaşa'da Trafoda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Gazipaşa'da Trafoda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, çevrede paniğe yol açtı; yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa Yat Limanı karşısındaki trafoda başlayan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli sevk edildi. Elektrik şirketi ekiplerinin hattaki enerjiyi kesmesinin ardından itfaiye yangına müdahale etti. Yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, ilk belirlemelere göre sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve ani geri gelmelerin kısa devreye neden olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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