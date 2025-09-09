Gazipaşa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk, bugün Göçük Mahallesi Sazak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına çocuğun ailesi, yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın geçmişi

Kaza, dün gece saat 03.45 sıralarında Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkiinde meydana geldi. Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan B.D. yönetimindeki 07 CBT 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Öztürk hayatını kaybederken, sürücü B.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.