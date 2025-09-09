Haberler

Gazipaşa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

Gazipaşa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammet Ali Öztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada sürücü yaralandı, soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk, bugün Göçük Mahallesi Sazak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına çocuğun ailesi, yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın geçmişi

Kaza, dün gece saat 03.45 sıralarında Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkiinde meydana geldi. Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan B.D. yönetimindeki 07 CBT 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Öztürk hayatını kaybederken, sürücü B.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.