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Gazipaşa'da Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Gazipaşa'da Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 'patpat' tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri görev yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 'patpat' olarak tabir edilen motorlu tarım aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gazipaşa'nın Karatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hasan Akbaş yönetimindeki 'patpat' diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Hasan Kocabaş'ın (61) hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş'ın cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı Hasan A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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