Gazipaşa'da Takla Atan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Gazipaşa'da Takla Atan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan Tofaş marka otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Kırahmetler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Alanya'ya gitmek için yola çıkan 42 AFM 529 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü B.Ç. (51), Kırahmetler Mahallesi virajında aracının kontrolünü kaybetti. Savrulup yoldan çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında durdu. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü B.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan S.P. (63), Ü.A. (62), Z.Ç. (11) ve F.Ç. (9) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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