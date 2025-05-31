Gazipaşa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Gazipaşa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarparak takla atan aracın sürücüsü Ekmel Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarparak takla atan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ekmel Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 06 DK 7525 plakalı otomobilin sürücüsü G. Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Ardından araç takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü G.Ç., kazadan hiçbir yara almadan kurtulduğu belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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