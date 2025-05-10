Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Gazipaşa'da Sebze Yüklü Tır Kaza Yaptı: Şoför Yaralı

Gazipaşa'da Sebze Yüklü Tır Kaza Yaptı: Şoför Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan sebze yüklü tır, palmiye ağacına çarparak metrelerce sürüklendi. Tır şoförü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan sebze yüklü tır, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan tır şoförü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 AAT 705 dorse plakalı sebze yüklü tırı ile Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Kamil E., bir anlık dikkatsizliği sonucunda tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp orta refüje giren tır önce palmiye ağacına çarptı, ardından metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan tır şoförü Kamil E., tırın hasar alan kupa kısmında sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.