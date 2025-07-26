Gazipaşa'da Orman Yangınına Müdahale Sırasında Motosiklet Kazası

Gazipaşa'da Orman Yangınına Müdahale Sırasında Motosiklet Kazası
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devam eden orman yangınına müdahalede talihsiz bir kaza yaşandı. Motosikletli bir vatandaş, su tankerinin altında kalarak yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına müdahale sürerken, alevlerle mücadele edilen Doğanca Mahallesi'nde talihsiz bir kaza yaşandı. Motosikletli bir vatandaş, su tankerinin altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bölgesinde çalışmalara gönüllü olarak destek veren Tufan Y. isimli vatandaş, kullandığı motosikletle, yangına müdahale eden su tankerinin altında kaldı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Yaralı motosiklet sürücüsüne, olay yerinde görevli sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Tufan Y., özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri ise bölgedeki görevine devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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