Gazipaşa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Gazipaşa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 07 UB 763 plakalı otomobil, E.Y. idaresindeki 07 CBN 162 plakalı motosikletle 10013 ve 10016 sokakların kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten parke zemine düşen motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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