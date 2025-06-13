Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisi'nde Yangın Çıktı

Gazipaşa'da Fide üretim merkezinde yangın böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Saat 11.30 civarında başlayan yangın için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ve tesisin gördüğü zarar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.