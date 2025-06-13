Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisi'nde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki fide üretim merkezinde bugün sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Gazipaşa'da Fide üretim merkezinde yangın böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Saat 11.30 civarında başlayan yangın için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ve tesisin gördüğü zarar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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