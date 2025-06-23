Gazipaşa'da Alkol Etkisiyle Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Alkol Etkisiyle Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüsü alkollü olduğu tespit edilen A.Y. ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı. Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 07 BSS 174 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 07 E 0360 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürücüsüyle birlikte asfalt zemine düştü. Kazada sürücü A.Y. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde A.Y.'nin 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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