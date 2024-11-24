Gazipaşa'da 82 Yaşındaki Kadın Yalnız Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 82 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.40 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Kadriye Yıldırım, komşuları tarafından kapı kırılarak girildiği evde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kadriye Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatının ardından Kadriye Yıldırım'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadriye Yıldırım'ın gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA