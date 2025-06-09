Gaziosmanpaşa'da Kayıp Adamın Cesedi Bulundu

Gaziosmanpaşa'da Kayıp Adamın Cesedi Bulundu
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Murat Demirkıran'ın cesedi metruk bir gecekonduda bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların ağır koku fark etmesiyle ortaya çıktı. İlk bulgulara göre herhangi bir darp izine rastlanmadı, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Gaziosmanpaşa'da kayıp olarak aranan adamın cesedi gecekonduda bulundu

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Murat Demirkıran'dan acı haber geldi. Demirkıran'ın cansız bedeni, mahallesinde yer alan metruk gecekonduda bulundu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Murat Demirkıran'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları 4 gündür devam ederken, çevredeki vatandaşların Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak üzerindeki terkedilmiş bir gecekondudan gelen ağır koku dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduya giren ekipler, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgulara göre olay yerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Öte yandan, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
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