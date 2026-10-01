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Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde açılan ateşte 1 kişi öldü, şüpheli yakalandı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde motosikletli saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanırken, kaçış güzergahında bıraktığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde bulunan Fevzi Kayat isimli kişi motosikletli saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelinin kaçış güzergahında bıraktığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, 26 Eylül'de günü saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı şüpheli, kahvehane önünde bulunan Fevzi Kayat'a (34) silahla ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından motosikletle kaçarken; saldırıda ağır yaralanan Kayat hayatını kaybetti.

Yolda attığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kamera kayıtları incelendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği inceleme sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde bulunan Eyüpsultan'da üzerinden attığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalandı

Kimliği tespit edilen şüpheli E.S. (19), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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