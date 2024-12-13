Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Gaziosmanpaşa'da İkiz Kardeşlere Zorbalık İddiası: Baba Hukuk Mücadelesine Başladı

Gaziosmanpaşa'da İkiz Kardeşlere Zorbalık İddiası: Baba Hukuk Mücadelesine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda eğitim gören ikiz kardeşler, öğretmenleri tarafından mobbing ve akran zorbalığına maruz kaldıklarını iddia ettiler. Baba İlhan Yıldırım, çocuklarının darp edildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda eğitim gören ikiz kardeşler, sınıf öğretmenleri tarafından mobbing ve akran zorbalığı baskısında tutularak, arkadaşları tarafından darp edildi. Çocuklarının darp edildiği iddiasını öne süren Baba İlhan Yıldırım, hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi İlkokulunda eğitim gören ikiz kardeşler, Ahmet Alp ve Mehmet Eren, bir süre önce sınıf öğretmenlerinin baskı ve mobbingine maruz kaldığı iddia edildi. İkiz kardeşlerin birbirlerine kardeşim demelerinden rahatsız olan sınıf öğretmeni Eda Akoğlu, ikiz öğrencilere yönelik mobbing ve baskısına devam etti. Bunun üzerine çocuklar, sınıfta oldukları bir gün öğretmen tarafından diğer öğrencilere talimat verilerek darp edildi. Eve geldiklerinde durumu babalarına anlatan ikizler, önce darp ardından da polise giderek öğretmen ve idarecilerden şikayetçi oldu.

"Çocuklarımın üzerinde sürekli bir baskı oluşturmaya çalıştı"

Öğretmenin çocuklar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Baba İlhan Yıldırım, "Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 3 B sınıfında okuyan ikiz çocuklarım var. 8 yaşında çocuklarım öğretmenlerinin kendilerine karşı müdahale ettiklerinde haklarını savundukları için çocuklarıma karşı öğretmenin bir ön yargısı oluştu. Çocuklarımın üzerinde sürekli bir baskı oluşturmaya çalıştı. Bu bir olay değil bundan birkaç defa çocuklar haksızlığa uğradıklarında öğretmenlerin çocuğuma karşı tutumları değişti. Biz okula gidip rehberlik servisi ile konuştuk ama bundan bir sonuç alamadık. En son işi çığırından çıkaran olay 5 Aralık günü sadece sınıfta çocuğum uçlu kalem götürdüğü için önce öğretmen tarafından cezalandırılıyor. Arkasından da öğretmen sınıftan çıkacağı esnada arkadaşlar, çocuklar: Ahmet Alp'e argo ve küfür hariç istediğiniz kelimeyi söyleyebilir, istediğinizi şeyi yapabilirsiniz diyor" dedi.

"Öğretmenin sınıftan ayrılmasıyla sınıftaki öğrenci grubu benim çocuğumun üstüne saldırıyorlar"

İkizlerin darp edildiğini iddia eden Baba İlhan Yıldırım, "Yani kendi uygulamış olduğu psikolojik baskı, bir anlamda şiddet, mobbing yetmiyor gibi aynı şeyleri bu defa sınıf arkadaşlarına yaptırmaya çalışıyor. Akran zorbalığı oluyor. Öğretmenin sınıftan ayrılmasıyla sınıftaki öğrenci grubu benim çocuğumun üstüne saldırıyorlar. ve çocuğumu dövüyorlar. Yere yatırıp kafasını tahtaya vurup kimi çocuk kitapla kimi çocuk defterle kimisi suluğuyla elinde ne varsa çocuğuma saldırıyorlar. Benim haberim olduktan sonra çocuğu sağlık kuruluşuna götürüp darp raporu aldım. Ertesi gün geç olması sebebiyle okul idaresini bulamayacağım düşüncesiyle ertesi gün sabah okul idaresine gittim" şeklinde konuştu.

"Çocuğumu tehdit etmesi üzerine gidip rehberlik servisi ile görüştüm"

İkizlerin darp edilmesinden sonra okul ile görüştüğünü söyleyen Baba İlhan Yıldırım, "Daha önce görüştüğümüz rehberlik servisiyle görüşüp, durumu anlattığımda sadece üzgün olduklarını keşke olmasaydı deyip geçiştirdiler. Bende hem idari açıdan hem hukuki açıdan yasal yollara başvuracağımı belirtip, şikayetimi yaptım. 22 Ekim'de gidip, rehberlik servisiyle görüştüm, öğretmen çocuğumu 29 Ekim kutlamalarına katmayacağını, o törene katılmayacağı yönünde çocuğumu tehdit etmesi üzerine gidip rehberlik servisi ile görüştüm. Durumla ilgileneceklerini, müdahale edeceklerini söylediler. Öğrenci velilerinin olduğu whatsapp grubundan bize defalarca eşimin telefonuna gelen geçmiş olsun mesajları oldu" ifadelerini kullandı. Okul idaresi tarafından konuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kenan, Arda Turan'ın rekorunu tarihe gömecek
img

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti
img

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
'Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum'
"Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum"
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Arka Sokaklar 694. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.