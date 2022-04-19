İki çocuk annesi eşini sokak ortasında vurup aynı silahla intihara kalkıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki çocuk annesi eşini sokak ortasında vurup aynı silahla intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da Sergen Arslan adlı şahıs, sokak ortasında tartıştığı eşi Demet Arslan'ı silahla vurarak katletti. İki çocuk annesi kadın olay yerinde can verirken saldırgan aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan saldırganın hayati tehlikesi sürerken, olaya tanık olan bir görgü tanığı ise ''Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı'' diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Sergen Arslan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a (23) sokak ortasında silahla ateş etti.

2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Gaziosmanpaşa'da eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.

Gaziosmanpaşa'da eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İki çocuk annesi eşini sokak ortasında vurup aynı silahla intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title