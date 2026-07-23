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Gaziosmanpaşa'da boş ecza deposunu kurşunlayıp kaçarken kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da boş ecza deposunu kurşunlayıp kaçarken kaza yaptı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da boş bir ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, kaçarken İETT otobüsüyle kaza yapıp kayıplara karıştı. Saldırının kiralamayla ilgili alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde boş ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, kaçarken İETT otobüsüyle kazaya karışıp aracı bırakarak kayıplara karıştı. Saldırının kiralamayla ilgili alacak verecek meselesinden gerçekleştirildiği belirlenirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan boş bir ecza deposunda meydana geldi. İddiaya göre, araçla seyir halinde olan silahlı kişi, araçla boş olan ecza deposuna ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Kaçan şüphelinin kısa süre sonra bir İETT otobüsüyle trafik kazasına karıştığı ve ardından aracı bırakıp uzaklaştığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin boş olduğunu, saldırının kiralamayla ilgili alacak verecek meselesinden gerçekleştiğini, olayda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirledi. Araçta 1 adet fişek ile tescili olmayan 1 çift plaka ele geçirildi.

"Yeşil bir arabayla gelip binaya kurşun sıkıp gittiler"

Hastane önündeki simit satıcısı Hasan Çoban, "Olay sabah 07.30 - 08.00'da oldu. Yeşil bir arabayla gelip binaya kurşun sıkıp gittiler. Hastanenin arkasında da kaza yaptılar. Araç içindeki şahısları görmedim" şeklinde konuştu. Polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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