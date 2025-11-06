Gaziantep'teki feci kaza, umreden dönen yakınlarını karşılamaya giderken olmuş

Gaziantep'te silaj yüklü kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin, umreden dönen sürücünün eşi ve diğer yakınlarını karşılamaya giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Akkurt (43) idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt (65) ve yakın akrabaları Cemile Akkurt (53)hayatını kaybetti.

FECİ KAZADA YÜREK BURKAN DETAY

Öte yandan feci kaza ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaza yapan araçta bulunan sürücü, annesi ve yakınlarının, Nuri Akkurt'un Umreden dönen eşi ve diğer akrabalarını karşılamak için Gaziantep Havalimanı'na gitmeye çalıştıkları ve yolda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nuri, Rahime ve Cemile Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.