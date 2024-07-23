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Gaziantep'teki cinayetin intikamı Menemen'de alındı

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Gaziantep'te yaşanan cinayetin intikamını almak için İzmir'in Menemen ilçesinde karı-kocayı öldürme suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'teki cinayetin intikamını almak için İzmir'in Menemen ilçesinde karı-kocayı tabancayla öldürme suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz sabahı Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl Gaziantep'ten İzmir'in Menemen ilçesine taşınan Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti, 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan karı-koca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kan davası çıktı

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, Gürbüz çiftinin oğlu Alican Gürbüz tarafından öldürülen Okan Demir'in kardeşi C.D. (30) ve kuzeni C.D. (39) çıktı. Şüpheliler, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kaçtıkları Çiğli ilçesinde suç aleti tabancalar ile birlikte bir evde yakalandı. İddiaya göre, Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirmiş, zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine dönmüş, M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan olayların ardından Gürbüz çiftinin de Gaziantep'i terk ederek İzmir'in Menemen ilçesine taşındıkları öğrenilmişti.

2 şüpheli de tutuklandı

Şüpheliler C.D (39) ve C.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Menemen İzmir Mahkeme Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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