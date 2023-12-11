Gaziantep'te Yük Taşıyan Otomobilin Açık Kapısı Tehlike Yarattı

Gaziantep'te İpekyolu karayolu üzerinde ilerleyen otomobilin kapısının, arka koltuğa konulan yük nedeniyle açık olduğu görüldü. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Gaziantep İpekyolu istikameti Başpınar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşnyan otomobilin sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde ilerledi. Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde yolculuk ettiği saniye saniye görüldü. Kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - GAZİANTEP