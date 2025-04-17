Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 357 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 357 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen narkotik kontrolü sırasında, H.B. isimli şahsa ait çantada 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap bulundu. Şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünde seyahat eden şahsa ait çantada 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yolcu otobüsünde seyahat eden H.B. isimli yabancı uyruklu şahsa ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı. Aramalar sonucunda çanta içerisinde gizlenmiş vaziyette 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli H.B., tamamlanan işlemlerin ardından çııkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.