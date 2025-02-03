Gaziantep'te Yol Kavşağında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir'in içerisinde bulunduğu ailesinin aracı arıza yaptı. Aile, aracını yol kenarına park edip servis beklerken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Zehra Özdemir'e, İzzet A. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı. Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Zehra Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP