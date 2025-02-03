İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj

Gaziantep'te Yol Kavşağında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yol Kavşağında Genç Kız Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir'in içerisinde bulunduğu ailesinin aracı arıza yaptı. Aile, aracını yol kenarına park edip servis beklerken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Zehra Özdemir'e, İzzet A. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı. Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Zehra Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı duyulan ses korkuttu
img

Merve Özbey'in eşinden ilk ifade! Kritik isim böyle kaçırılmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Gözlerin çevrildiği Naci Görür sessizliğini bozdu

Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Naci Görür sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.