Gaziantep'te yayla yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan araç saatler sonra bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaylaya çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilin uçuruma uçması sonucu 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı. Feci kazanın öğle saatlerinde yaşandığı ve aileden haber alınamaması üzerine olayın fark edildiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yağızlar Mahallesi'ne bağlı Karagöz Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm İster kontrolündeki 80 AP 661 plakalı otomobil, yayla yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Uçurumdan uçan ve taklalar atan araçtan fırlayan Müslüm İster (75), Levent İster ve Ayşe Işıklı olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 5 yaşındaki Poyraz İ. ise yaralandı. Yaralı Poyraz İ. ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cenazelerinin dağlık alandan çıkarılma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaza yapan araç saatler sonra bulunmuş

Feci kazanın öğle saatlerinde yaşandığı ve araçtakilerden haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu başlatılan aramaların ardından akşam saatlerinde kaza yapan aracın bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.