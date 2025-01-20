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Gaziantep'te Yangında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yangında İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Yangının sobadan kaynaklandığı ve çocukların evde yalnız bulunduğu iddia edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi.

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndüren ekipler 2 çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen (3) ve Aras Saçkesen'in (3) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşler cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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